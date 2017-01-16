Информационное агентство «Инреми»

информационная, аналитическая поддержка коммерческих и государственных структур (мониторинг СМИ, анализ прессы Украины, России, СНГ).

Сотрудничество с нами позволит

  • Быть в курсе политических и экономических событий в регионе, стране, мире, в отдельно выбранном и нескольких направлениях бизнеса.
  • Эффективнее использовать рабочее время, исключив непродуктивный поиск в прессе и Интернет-новостях. Получать готовые подборки и качественные аналитические продукты на интересующие Вас темы.
  • Сократить финансовые расходы на подписку средств массовой информации.
  • Избавиться от проблем с хранением или утилизацией устаревших печатных СМИ.
  • Самостоятельно, оперативно формировать дайджесты, мониторинги, контент-аналитику по любой тематике, используя свой личный кабинет
  • Ознакомьтесь с нашими услугами »

До 70% рабочего времени аналитика уходит на подборку материалов по тематике и только 30% – на обработку.

При этом тратится значительная часть времени на просмотр огромных массивов не актуальных сообщений – «информационный шум».

Мы сбережем Ваше время и сохраним Ваше зрение!