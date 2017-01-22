Информационное агентство «Инреми»
информационная, аналитическая поддержка коммерческих и государственных структур (мониторинг СМИ, анализ прессы Украины, России, СНГ).
Сотрудничество с нами позволит
- Быть в курсе политических и экономических событий в регионе, стране, мире, в отдельно выбранном и нескольких направлениях бизнеса.
- Эффективнее использовать рабочее время, исключив непродуктивный поиск в прессе и Интернет-новостях. Получать готовые подборки и качественные аналитические продукты на интересующие Вас темы.
- Сократить финансовые расходы на подписку средств массовой информации.
- Избавиться от проблем с хранением или утилизацией устаревших печатных СМИ.
- Самостоятельно, оперативно формировать дайджесты, мониторинги, контент-аналитику по любой тематике, используя свой личный кабинет
- Ознакомьтесь с нашими услугами »
До 70% рабочего времени аналитика уходит на подборку материалов по тематике и только 30% – на обработку.При этом тратится значительная часть времени на просмотр огромных массивов не актуальных сообщений – «информационный шум».