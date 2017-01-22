Информационное агентство «Инреми»

Быть в курсе политических и экономических событий в регионе, стране, мире, в отдельно выбранном и нескольких направлениях бизнеса.

Эффективнее использовать рабочее время, исключив непродуктивный поиск в прессе и Интернет-новостях. Получать готовые подборки и качественные аналитические продукты на интересующие Вас темы.

Сократить финансовые расходы на подписку средств массовой информации.

Избавиться от проблем с хранением или утилизацией устаревших печатных СМИ.